Четверг, 22 сентября, 2022
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В Рязанской области по частичной мобилизации призовут 3000 человек — военком

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В первую очередь частичной мобилизации подлежат солдаты, старшины и прапорщики запаса до 35 лет, младшие офицеры запаса до 45 лет. Об этом, ссылаясь на информацию Рязанского военкомата, сообщает ТКР.

Выпускников военных кафедр вузов призовут, если их военно-учётная специальность востребована.

По словам военкома Рязанской области Олега Серкеза, будет сформирована новая воинская часть, куда призывают граждан, пребывающих в запасе. Пока речь идёт о 3 тысячах человек.

Военком призвал рязанцев принять как должное частичную мобилизацию — нужно и тылы прикрывать, и освобождённые территории. По его словам, никто без подготовки в бой не пойдёт.

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