В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ухоловском районе будет проведен ремонт участка дороги Ухолово — Богородицкое — Крещено Гаи. Подробности сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Работы включают фрезерование старого покрытия, укладку нового асфальтобетона и укрепление обочин. Также будет осуществлено обустройство участка длиной 9 километров, включая установку остановочных павильонов, дорожных знаков и разметку.

Планируется завершить ремонт в октябре 2023 года.

Кроме того, в этом году в Ухоловском районе будет произведен капитальный ремонт железобетонного моста через реку Мостья.

Всего в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в Ухоловском районе было отремонтировано более 36 км автодорог регионального и межмуниципального значения.