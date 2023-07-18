Вторник, 18 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области отремонтируют дорогу Ухолово — Богородицкое — Крещено Гаи

7info
Фото: правительство Рязанской области

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ухоловском районе будет проведен ремонт участка дороги Ухолово — Богородицкое — Крещено Гаи. Подробности сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Работы включают фрезерование старого покрытия, укладку нового асфальтобетона и укрепление обочин. Также будет осуществлено обустройство участка длиной 9 километров, включая установку остановочных павильонов, дорожных знаков и разметку.

Планируется завершить ремонт в октябре 2023 года.

Кроме того, в этом году в Ухоловском районе будет произведен капитальный ремонт железобетонного моста через реку Мостья.

Всего в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в Ухоловском районе было отремонтировано более 36 км автодорог регионального и межмуниципального значения.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани ищут очевидцев наезда велосипедиста на 84-летнюю женщину

После наезда пострадавшую госпитализировали.

«Спящий пророк» Кейси из США взбудоражил пророчеством о судьбе России

Американский провидец Эдгар Кейси, которого за его пророческие сны называют «спящим пророком», оставил несколько пророчеств и судьбе России.

Скончался профессор РГРТУ Сергей Карабанов

В Рязанском радиоуниверситете учёный руководил научно-исследовательскими работами, был незаменимым сотрудником.

Сотрудники «Рязаньэнерго» готовы к работе в условиях непогоды

К оперативному реагированию готова 121 бригада в составе 370 энергетиков и 179 единиц техники.

Портрет инженера Мельникова, построившего  железную дорогу между Москвой и Санкт – Петербургом, экспонируется в Рязанском художественном музее

В рамках рубрики  «День шедевра» мы продолжаем знакомиться с произведениями рязанского художественного музея и совершать виртуальную экскурсию по выставке «Мгновение вечности». Сегодня старший научный сотрудник музея Мария Киселёва расскажет о портрете инженера Мельникова, кисти художника Сергея Зарянко.  - Исторический и общественный деятель, первый министр путей сообщения России Павел Петрович...

Ребёнок выжил при падении с пятого этажа в Москве

Мать, находившаяся в квартире, отвлеклась, оставив сына без присмотра.

Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном дожде и граде 18 июля

Жителей Рязани просят соблюдать простые правила безопасности

Банк России выпустил памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя»

На оборотной стороне можно увидеть рельефное изображение певца Виктора Цоя, лидера группы «Кино».

Следком завёл дело на мигрантов, матерившихся и боровшихся на детской площадке

В Московской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве в отношении мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства.

В Елатьме близок к завершению капремонт детской школы искусств

Работы ведутся с опережением графика. Планируемая дата торжественного открытия школы — 1 сентября 2023.

Бывшего вице-губернатора Грекова в Рязани поместили в четырёхместную камеру СИЗО-1

Экс-чиновник играет в шашки с сокамерниками, заходил в библиотеку, но книгу не взял.

Ледниковый маркетинг: как не нарваться на обман при покупке воды

Узнайте, как выбрать качественную воду: полезные советы, критерии выбора, включая анализ этикетки, различные категории воды
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации