В Рязанской области опубликовали предварительный перечень автодорог, подлежащих ремонту в 2023 году

Министерство транспорта Рязанской области разместило предварительный перечень объектов, которые планируется реализовать в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Речь идёт об автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Всего дорожный ремонт запланирован более чем на 193 километрах в 10 районах Рязанской области.

В частности, будет продолжен ремонт дорог Веретье – Кидусово – Бельское и Федотьево – Веретье. Также будут ремонтировать трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов и Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское.

Перечень охватывает также 18 улиц областного центра, включая реконструкцию проезда Шабулина и второго участка Северного обхода.

В 32 населённых пунктах Рязанского региона построят линии искусственного электроосвещения с автоматическим управлением. Это будет сделано для повышения безопасности дорожного движения.

Сейчас идут конкурсные процедуры для определения подрядчиков. К работам подрядные организации смогут приступить сразу после наступления благоприятных погодных условий.