В Рязанской области определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс» — 2023

В Рязани подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проведение чемпионатов «Абилимпикс» включено в Федеральный проект «Профессионалитет».

Чемпионат проходил с 16 по 19 мая на базе ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж». В соревнованиях приняли участие 146 конкурсантов из 22 учебных заведений региона. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 74 человек стали победителями по 27 компетенциям.

«Все участники чемпионата приложили немало усилий для того, чтобы войти в число конкурсантов и оказаться здесь. Преодолели сомнения в собственных силах, справились с обучением и стали профессионалами в своем деле, перебороли волнение в ситуации открытых соревнований, обрели уверенность, общаясь с экспертами, нашли новых друзей, поверили в себя и доказали, что возможности человека поистине безграничны! Это с уверенностью можно назвать победой! И пусть дальнейшие пути у всех будут разными – кто-то продолжит обучение или найдет работу мечты, кто-то завоевал право представить регион на национальном этапе – есть то, что объединяет всех – здесь нет проигравших. Я искренне рад поздравить каждого участника чемпионата с его личной победой!» – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В сравнении с 2016 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс», количество участников увеличилось в 9 раз с 15 до 146, а число компетенций в 8 раз с 3 до 25.

Руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева рассказала, что участники демонстрируют не только свое мастерство, но и характер:

«Конкурсанты подходят к соревнованиям профессионально. Каждый старается показать свои сильнейшие качества. Я поздравляю всех, кто смог завоевать главные награды регионального этапа! Они примут участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс». Мы ждем всех победителей в Москве в октябре этого года!».

Соревновательная программа проходила для трех целевых групп людей с ОВЗ, а именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. Школьники соревновались по компетенциям: «Мастер по приготовлению пиццы», «Промышленная робототехника», «Портной», «Столярное дело», «Бисероплетение», «Массажист», «Швея» и «Робототехника». Студенты колледжей и специалисты, а также работающие граждане, имеющие инвалидность, принимали участие в компетенциях: «Ландшафтный дизайн», «Эксплуатация сервисных роботов», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Поварское дело», «Торговля», «Лоскутное шитье», «Швея», «Промышленная робототехника», «Медицинский и социальный уход», «Медицинский и лабораторный анализ», «Кулинарное дело», «Вязание спицами», «Столярное дело», «Обработка текста», «Экономика и бухгалтерский учет», «Администрирование отеля», «Администрирование баз данных», «Налоги и налогообложение».

Эксперты чемпионата, из числа работодателей и педагогов образовательных организаций, провели оценку конкурсных работ и выявили сильнейших. Победителям вручили ценные подарки и медали, грамоты, сертификаты.

«В этом году я учувствовала в Региональном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Швея». С детства мне очень нравилось шить и вышивать. Сейчас я занимаюсь пошивом одежды. Я очень рада, что стала победителем и теперь буду представлять Рязанскую область на Национальном чемпионате, который пройдет осенью в Москве. Я надеюсь, что и там я стану победителем», — Светлана Фетисова, учащаяся ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж».

Все время проведения чемпионата на 10 площадках, где проводились соревнования, участникам помогали 22 волонтера из ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» и 8 из ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж».



Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования Рязанской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 20 по 23 октября в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор» и дополнительных площадках в колледжах столицы.

