В Рязанской области определены победители регионального чемпионата «Абилимпикс» — 2023

В Рязани подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проведение чемпионатов «Абилимпикс» включено в Федеральный проект «Профессионалитет».
Чемпионат проходил с 16 по 19 мая на базе ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж». В соревнованиях приняли участие 146 конкурсантов из 22 учебных заведений региона. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 74 человек стали победителями по 27 компетенциям.
В сравнении с 2016 годом, когда проводился первый региональный чемпионат «Абилимпикс», количество участников увеличилось в 9 раз с 15 до 146, а число компетенций в 8 раз с 3 до 25.
Руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева рассказала, что участники демонстрируют не только свое мастерство, но и характер:
Соревновательная программа проходила для трех целевых групп людей с ОВЗ, а именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. Школьники соревновались по компетенциям: «Мастер по приготовлению пиццы», «Промышленная робототехника», «Портной», «Столярное дело», «Бисероплетение», «Массажист», «Швея» и «Робототехника». Студенты колледжей и специалисты, а также работающие граждане, имеющие инвалидность, принимали участие в компетенциях: «Ландшафтный дизайн», «Эксплуатация сервисных роботов», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Поварское дело», «Торговля», «Лоскутное шитье», «Швея», «Промышленная робототехника», «Медицинский и социальный уход», «Медицинский и лабораторный анализ», «Кулинарное дело», «Вязание спицами», «Столярное дело», «Обработка текста», «Экономика и бухгалтерский учет», «Администрирование отеля», «Администрирование баз данных», «Налоги и налогообложение».
Эксперты чемпионата, из числа работодателей и педагогов образовательных организаций, провели оценку конкурсных работ и выявили сильнейших. Победителям вручили ценные подарки и медали, грамоты, сертификаты.
Все время проведения чемпионата на 10 площадках, где проводились соревнования, участникам помогали 22 волонтера из ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» и 8 из ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж».
Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство образования Рязанской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».
Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 20 по 23 октября в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор» и дополнительных площадках в колледжах столицы.