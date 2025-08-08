В Рязанской области определен порядок размещения партий в избирательном бюллетене

В пятницу, 8 августа, в Избирательной комиссии Рязанской области прошла жеребьёвка, по результатам которой определена последовательность размещения наименований политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене.

В жеребьёвке приняли участие представители избирательных объединений, списки кандидатов которых были зарегистрированы на выборах депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва по единому избирательному округу.

Результаты жеребьёвки:

— Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

— Рязанское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

— Рязанское областное отделение Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

— Региональное отделение Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ»

— Региональное отделение в Рязанской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

— Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области

— Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России

— Региональное отделение Политической партии «РОССИЙСКАЯ

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Рязанской области

Итоги жеребьевки зафиксированы в протоколе, подписанном уполномоченными представителями избирательных объединений, которые принимали участие в жеребьевке.

Жалоб и замечаний по процедуре жеребьевки от участников не поступало — процедура прошла чётко, прозрачно и без нареканий. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Избиркома.