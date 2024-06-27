Четверг, 27 июня, 2024

В Рязанской области обострилась проблема ДТП с участием детей

Автор: 7info7

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Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Москвин заявил: в регионе обострилась проблема с участием несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях.

Одной причин этому стала неправильная перевозка детей в автомобилях. Родителям важно помнить о необходимости использования специализированных автокресел при перевозке детей. Другой важный аспект, который выявила Госавтоинспекция, касается юных водителей-подростков, использующих мотоциклы. На данный момент произошло 72 ДТП с участием мототранспорта, 20 водителей-участников ДТП оказались несовершеннолетними. Многие родители не осознают, что для управления байком требуются права. Недостаточное понимание этого приводит к серьезным последствиям как для самих подростков, так и для окружающих.

Не менее важным является вопрос безопасности при использовании самокатов. Госавтоинспекция напоминает, что на самокате нельзя передвигаться вдвоем. Опасность увеличивается, когда взрослые едут одновременно с ребенком. Соблюдение правил пользования самокатами поможет предотвратить множество неприятностей и обеспечить безопасность как для участников дорожного движения, так и для окружающих.

Уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Евдокимова Анжелика поделилась мнением о том, что нужно проводить больше лекционных мероприятий, которые будут направлены на популяризацию правил дорожного движения. Их следует проводит в совершенно новом и интересном формате, чтобы информация точно дошла до слушателя.

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