В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках

Полиция разыскивает 12 особо опасных преступников, которые могут скрываться в разных регионах, в том числе в Рязанской области. За сведения о любом из них гражданам предлагают миллион рублей.

Управление МВД по Рязанской области сообщает, что все разыскиваемые совершили особо тяжкие преступления. В списке в том числе «Орский маньяк» – дальнобойщик, объявленный в розыск за серию изнасилований и убийств женщин.

Фотографии преступников, описание их особых примет и контакты для сообщения информации доступны на сайте УМВД по Рязанской области.

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