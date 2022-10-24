Понедельник, 24 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Полиция разыскивает 12 особо опасных преступников, которые могут скрываться в разных регионах, в том числе в Рязанской области. За сведения о любом из них гражданам предлагают миллион рублей.

Управление МВД по Рязанской области сообщает, что все разыскиваемые совершили особо тяжкие преступления. В списке в том числе «Орский маньяк» – дальнобойщик, объявленный в розыск за серию изнасилований и убийств женщин.

Фотографии преступников, описание их особых примет и контакты для сообщения информации доступны на сайте УМВД по Рязанской области.

В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках
В Рязанской области объявлено вознаграждение в миллион рублей за информацию о 12 преступниках

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