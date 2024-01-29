Понедельник, 29 января, 2024
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В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

7info
Изображение от wirestock на Freepik
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Экстренное метеопредупреждение объявлено в Рязанской области, сообщает сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, во второй половине ночи, утром и днём 29 января на территории региона местами ожидается гололёд, на дорогах гололедица.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.

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