В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

Экстренное метеопредупреждение объявлено в Рязанской области, сообщает сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, во второй половине ночи, утром и днём 29 января на территории региона местами ожидается гололёд, на дорогах гололедица.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.