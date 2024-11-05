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В Рязанской области объявлен тендер на ремонт участка дороги за 72,8 млн рублей

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Алексей Самохин
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В Спасском районе Рязанской области запланирован ремонт автомобильной дороги, ведущей к поселку Огородниково от трассы М5 «Урал». Соответствующий тендер на сумму 72,8 миллиона рублей размещён на портале госзакупок. Подрядчику предстоит выполнить работы на участке длиной 3,7 километра.

Согласно техническому заданию, подрядной организации необходимо будет полностью заменить дорожное покрытие, укрепить обочины, установить барьерное ограждение и дорожные знаки, нанести разметку.

Все работы должны быть завершены до 15 сентября 2025 года.

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