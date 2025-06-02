В Рязанской области объединят несколько колледжей

В Рязанской области проведут объединение сразу нескольких колледжей. Соответствующие распоряжения правительства региона размещены на сайте издания «Рязанские ведомости».
Клепиковский технологический техникум войдёт в состав Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго. Последний получит статус правопреемника объединённого образовательного учреждения.
Ещё одно изменение коснётся Сасовского индустриального колледжа и Кадомского технологического техникума. Кадомский техникум станет частью Сасовского колледжа, который возьмёт на себя функции правопреемника.
Также запланировано объединение Рязанского железнодорожного колледжа и Новомичуринского многоотраслевого техникума. Последний будет присоединён к железнодорожному колледжу.
Координацию процесса реорганизации поручили заместителю председателя правительства области, курирующему социальную сферу. Мероприятия направлены на повышение эффективности работы образовательных учреждений и оптимизацию использования ресурсов.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники