В Рязанской области не планируют вводить новые коронавирусные ограничения

В Рязанской области на сегодняшний день не планируется введение дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба в пятницу, 19 ноября.

Согласно информации, представленной Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области, пока достаточно тех ограничительных мер, что действуют по Распоряжению губернатора Любимова до 6 декабря.

“В настоящее время ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией управляема и находится под контролем”, — отметили на заседании.

На заседании также приняли решение о расширении Единого центра вакцинации. Предполагается, что для приема граждан будет дополнительно задействован спортивный зал СШОР «Единство» на улице Каширина, 1. По словам властей, администрация города предоставит воспитанникам помещения, чтобы те могли не прерывать тренировки.