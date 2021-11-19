-0.7 C
Рязань
Пятница, 19 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области не планируют вводить новые коронавирусные ограничения

Александр Ильин

В Рязанской области на сегодняшний день не планируется введение дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба в пятницу, 19 ноября. 

Согласно информации, представленной Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области, пока достаточно тех ограничительных мер, что действуют по Распоряжению губернатора Любимова до 6 декабря.

“В настоящее время ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией управляема и находится под контролем”, — отметили на заседании. 

На заседании также приняли решение о расширении Единого центра вакцинации. Предполагается, что для приема граждан будет дополнительно задействован спортивный зал СШОР «Единство» на улице Каширина, 1. По словам властей, администрация города предоставит воспитанникам помещения, чтобы те могли не прерывать тренировки. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать