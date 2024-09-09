Понедельник, 9 сентября, 2024

В Рязанской области наркодельщик просил свою мать помочь ему с выращиванием конопли

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Telegram-канала «Рязанская полиция».

В Рязанской области задержали 25-летнего мужчину, который занимался дистанционным выращиванием конопли и изготовлением марихуаны с целью сбыта. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязанская полиция».

По версии следствия, мужчина заказал семена сортовой конопли через Интернет, высадил на участке семейного дома в одном из сел Скопинского района и приступил к культивированию. Потом он уехал в Звенигород Московской области, где постоянно проживал с семьей. За кустами он попросил ухаживать свою мать, дав ей соответствующие рекомендации. Отмечается, что женщина не знала, с какой целью сын занимается выращиванием конопли.

В августе растение созрело, и мужчина поручил матери выкопать кусты, снять с них листья и отправить на сушку в сарай. Все свои действия женщина по просьбе сына записывала на видео.

Во время следующего визита подозреваемого в Рязанскую область его задержали сотрудники УФСБ и местного МВД. В ходе проверки жилища правоохранители нашли и изъяли 1340 грамм готовой марихуаны и 1308 грамм частей конопли.

На данный момент следственный отдел местного МВД «Скопинский» проводит расследование уголовного дела, которое было открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному обороту наркотических средств в крупном размере).

В Рязанской области наркодельщик просил свою мать помочь ему с выращиванием конопли
В Рязанской области наркодельщик просил свою мать помочь ему с выращиванием конопли

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