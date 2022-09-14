В Рязанской области наметили меры по снижению младенческой смертности

В Рязанском областном клиническом перинатальном центре обсудили главные задачи по развитию системы родовспоможения и снижению младенческой смертности. 13 сентября помещения и оборудование центра осмотрел избранный губернатор Павел Малков.

Встреча с новым главой учреждения Олегом Шалаевым и министром Александром Пшенниковым стала первой в цикле встреч по развитию областного здравоохранения. Все направления будут рассматриваться последовательно, – написал в своём Telegram канале Павел Малков.

Всю областную систему ведения беременных с самых ранних сроков необходимо настроить. В ближайшей перспективе – реорганизация неонатальной службы, создание координационного центра по выявлению групп высокого риска, усиление мобильных бригад оказания экстренной акушерской и неонатальной помощи, а также запуск внутриутробной хирургии.

В перинатальном центре появится самое современное оборудование и будет проведён ремонт.

Павел Малков: «Здесь работа измеряется в человеческих жизнях, права на ошибку у нас просто нет»

Перед обновлённой командой учреждения стоит задача вывести его в число лучших перинатальных центров России.