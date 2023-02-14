В Рязанской области начали рассматривать заявки проектов местных инициатив

Конкурсная комиссия начала рассматривать заявки муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий на реализацию инициативных проектов.

В 2023 году объём субсидий муниципалитетам вырос на 50 млн, составив 327 млн рублей. В этом году было подано 365 заявок на общую сумму более 756 млн рублей.

Всё чаще инициаторами реализации проектов выступают органы территориального общественного самоуправления и старосты сельских населённых пунктов. В 2022 году удалось реализовать проекты по приведению в порядок общественных территорий и мест отдыха людей, детских площадок, дорог и тротуаров. Наибольшее число проектов касалось реконструкции памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Всего за время действия программы благоустроено свыше 900 общественных пространств. Депутаты Рязанской областной думы каждый год выходили с предложением увеличить расходы на реализацию программы поддержки местных инициатив.