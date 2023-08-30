В Рязанской области началась прививочная кампания против гриппа

В медицинских учреждениях области началась прививочная кампания против гриппа.
На данный момент в поликлиниках рязанцам доступны отечественные вакцины Совигрипп и УльтриксКвадри, сообщает сайт регионального правительства.
Как отметил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, вакцина – наиболее эффективный метод борьбы с гриппом. Особенно уязвимыми к заболеванию являются люди, страдающие хроническими болезнями, и лица старше 60 лет.
Бесплатно сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.