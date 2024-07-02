В Рязанской области на МЖД усилена работа по контролю за содержанием инфраструктуры

Для обеспечения безопасности и стабильности пассажирских и грузовых перевозок в условиях повышенных температур в Рязанской области на Московской железной дороге усилена работа по контролю за содержанием железнодорожной инфраструктуры. Так, увеличено количество осмотров с целью диагностики состояния пути и контактной сети. Работники путевого комплекса в режиме пешеходного обхода ежедневно осматривают около 2 тыс. км пути. В целях визуального контроля из кабины машиниста электропоезда совершается до 15 рейсов в день. При осмотре контактной сети особое внимание уделяется состоянию натяжения электрических проводов и тросов.

Дополнительный инструктаж по ведению поездов в условиях повышенных температур проводится с локомотивными бригадами.

Для обеспечения комфорта пассажиров на вокзалах обеспечивается кондиционирование и проветривание помещений.