В Рязанской области на 22 марта закрыты для движения в 9 низководных и 5 наплавных мостов

По состоянию на 22 марта 2023 года в Рязанской области закрыты для движения всех видов транспорта и пешеходов 9 низководных и 5 наплавных мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Временное ограничение движения связано с подъемом воды в реках.

Закрыты следующие мосты:

через р. Проня в Кораблинском районе (а/д Кораблино — Молвина Слобода – Хомут – Бесужево – плотина ГРЭС);

через р. Ранова в Кораблинском районе (а/д от трассы «Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов» подъезд: Кипчаково);

через р. Проня в Кораблинском районе (а/д Незнаново – Красное – Быково);

через р. Мостья в Кораблинском районе (а/д от трассы «Рязань – Ряжск -Ал.Невский – Данков — Ефремов» — Троица — Пустотино — Н.Ищередь);

через р. Мостья в Кораблинском районе (а/д Пустотино – Хмелевое – Кириловка);

через р. Пара в Путятинском районе (а/д Поляки — Летники – Береговое);

через р. Пара в Сапожсковском районе (а/д от трассы «Сапожок – Сараи – Борец -Шацк с подъездом к ст. Верда» –Красное — Красная Яблонька);

через р. Пара в Сапожковском районе (а/д Кривель – Скит);

через р. Пара в Сапожковском районе (а/д Морозовы Борки – Ширино);

через р. Цна в Шацком районе (а/д Новочернеево – Старочернеево);

через р. Цна в Шацком районе (а/д Купля — Выша);

через р. Цна в Шацком районе (а/д Польное Ялтуново — Лесное Конобеево);

через р. Ока в Спасском районе (у н.п. Троица);

через р. Ока в Спасском районе (у н.п. Фатьяновка).

В режиме работы вышеуказанных мостов возможны изменения в зависимости от погодных условий.