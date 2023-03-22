Среда, 22 марта, 2023
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В Рязанской области на 22 марта закрыты для движения в 9 низководных и 5 наплавных мостов

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

По состоянию на 22 марта 2023 года в Рязанской области закрыты для движения всех видов транспорта и пешеходов 9 низководных и 5 наплавных мостов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Временное ограничение движения связано с подъемом воды в реках.

Закрыты следующие мосты:

  • через р. Проня в Кораблинском районе (а/д Кораблино — Молвина Слобода – Хомут – Бесужево – плотина ГРЭС);
  • через р. Ранова в Кораблинском районе (а/д от трассы «Рязань-Ряжск-Ал.Невский-Данков-Ефремов» подъезд: Кипчаково);
  • через р. Проня в Кораблинском районе (а/д Незнаново – Красное – Быково);
  • через р. Мостья в Кораблинском районе (а/д от трассы «Рязань – Ряжск -Ал.Невский – Данков — Ефремов» — Троица — Пустотино — Н.Ищередь);
  • через р. Мостья в Кораблинском районе (а/д Пустотино – Хмелевое – Кириловка);
  • через р. Пара в Путятинском районе (а/д Поляки — Летники – Береговое);
  • через р. Пара в Сапожсковском районе (а/д от трассы «Сапожок – Сараи – Борец -Шацк с подъездом к ст. Верда» –Красное — Красная Яблонька);
  • через р. Пара в Сапожковском районе (а/д Кривель – Скит);
  • через р. Пара в Сапожковском районе (а/д Морозовы Борки – Ширино);
  • через р. Цна в Шацком районе (а/д Новочернеево – Старочернеево);
  • через р. Цна в Шацком районе (а/д Купля — Выша);
  • через р. Цна в Шацком районе (а/д Польное Ялтуново — Лесное Конобеево);
  • через р. Ока в Спасском районе (у н.п. Троица);
  • через р. Ока в Спасском районе (у н.п. Фатьяновка).

В режиме работы вышеуказанных мостов возможны изменения в зависимости от погодных условий.

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