Вторник, 3 декабря, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязанской области молодым семьям будут компенсировать оплату за аренду жилья

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от fanjianhua на Freepik

В Рязанской области молодым семьям будут компенсировать оплату за аренду жилья, если ребёнок родился не раньше 1 января 2025 года. Об этом пишет губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Семьям с одним ребенком компенсируют 50% (до 9 тыс. рублей) оплаты за однокомнатную квартиру. Если в семье двое детей, сумма компенсации составит 75% за однокомнатную до 13,5 тысяч и до 17,2 тысяч рублей за двухкомнатную.

Данная мера поддержки действует в рамках нацпроекта «Семья». Воспользоваться ей можно до достижения ребёнком трёх лет.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Появилась новая информация о гибели 15-летней школьницы в Рязани

Напомним, труп девушки обнаружили в подъезде жилого дома в Дягилевском военном городке Рязани.
Новости Рязани и области

Две новые школы начнут строить в Рязани в 2025 году

Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков во время личного приема, который состоялся 2 декабря на базе штаба общественной поддержки партии «Единая Россия».
Новости Рязани и области

Массовую драку в Рязани сняли на видео и вызвали полицию

По словам рязанки, инцидент случился около дома № 62 на улице Почтовой.