В Рязанской области молодым семьям будут компенсировать оплату за аренду жилья, если ребёнок родился не раньше 1 января 2025 года. Об этом пишет губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Семьям с одним ребенком компенсируют 50% (до 9 тыс. рублей) оплаты за однокомнатную квартиру. Если в семье двое детей, сумма компенсации составит 75% за однокомнатную до 13,5 тысяч и до 17,2 тысяч рублей за двухкомнатную.

Данная мера поддержки действует в рамках нацпроекта «Семья». Воспользоваться ей можно до достижения ребёнком трёх лет.