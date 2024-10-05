В Рязанской области ликвидировали 1160 ландшафтных пожаров с начала пожароопасного сезона

С начала пожароопасного сезона в Рязанской области ликвидировали 1160 ландшафтных пожаров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Наибольшее количество загораний произошло в Спасском, Михайловском и Скопинском районах.

Главное управление МЧС России по Рязанской области напомнило жителям и гостям региона о действии особого противопожарного режима на территории области.

С 15 мая запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, территориях садоводческих, дачных и иных некоммерческих объединений, а также на прилегающих к жилым домам и постройкам участках. Запрещено использовать открытый огонь и готовить пищу на мангалах и кострах на землях населённых пунктов, сельскохозяйственного назначения и запаса. Также запрещено посещать леса.

Нарушителям режима грозят штрафы:

гражданам — от 10 000 до 20 000 рублей;

должностным лицам — от 30 000 до 60 000 рублей;

юридическим лицам — от 400 000 до 800 000 рублей.