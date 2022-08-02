Татьяна Проводина

В Рязанской области количество фальшивых 5-тысячных купюр за полгода снизилось вдвое

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В Рязанской области число выявленных фальшивых 5-тысячных купюр за полгода снизилось вдвое.

В региональных банках за первое полугодие таких подделок выявили 66, а в прошлом году – 132. Пятитысячные банкноты остаются самыми подделываемыми: половина всех фальшивок именно этого номинала. Об этом рассказали в пресс-службе рязанского отделения ГУ Банка России по ЦФО.

За первые 6 месяцев 2022 специалисты выявили 137 поддельных купюр – на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 2021. Увеличилась популярность 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков: таких выявлено 52 штуки.

Заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова отметила, что на сайте регулятора или в приложении «Банкноты Банка России» можно изучить все признаки подлинности купюр.

Ольга Егорова: «Приложение подсказывает, на какие признаки обратить внимание. Представлены все номиналы и их модификации разных лет»

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