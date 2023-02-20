Понедельник, 20 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области экс-сотрудника ИК подозревают во взяточничестве

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Скопинский МСО СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения и осуждённого. Подробности привели в региональном главке Следственного комитета.

Как считают следователи, в 2020 году сотрудник ИК-3 получил взятку в размере 55 тысяч рублей за разрешение осуждённому использовать мобильный телефон на территории исправительного учреждения, а также общее покровительство и попустительство по службе.

Преступления выявили сотрудники УФСБ по Рязанской области.

По уголовному делу идут следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации