В Рязанской области экс-сотрудника ИК подозревают во взяточничестве

Скопинский МСО СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения и осуждённого. Подробности привели в региональном главке Следственного комитета.

Как считают следователи, в 2020 году сотрудник ИК-3 получил взятку в размере 55 тысяч рублей за разрешение осуждённому использовать мобильный телефон на территории исправительного учреждения, а также общее покровительство и попустительство по службе.

Преступления выявили сотрудники УФСБ по Рязанской области.

По уголовному делу идут следственные действия для сбора и закрепления доказательств.