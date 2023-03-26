Воскресенье, 26 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области ищут пропавшую 61-летнюю женщину

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Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте

В Рязанской области пропала 61-летняя женщина. Публикация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Муратова (Войнова) Татьяна Евгеньевна 1962 года рождения не ориентируется в пространстве. Её местонахождение неизвестно с 25 марта.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые.

Одежда: синяя ветровка, белая кофта, синие джинсы, серые сапоги, чёрная шапка.

Всех, кто обладает любой информацией о возможном местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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