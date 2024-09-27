Пятница, 27 сентября, 2024

В Рязанской области инвалиды оказались изолированы от города

Автор: 7info7

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Изображение от freepik

Жители Михайловского колледжа-интерната в Рязанской области оказались изолированными от города, сообщает РИА Новости.

Учебное заведение специально создано для людей с инвалидностью и оборудовано всеми необходимыми удобствами: пандусами, лифтами, спортивным комплексом и общежитием, адаптированным для пользователей колясок. Тем не менее, добраться до центра города инвалидам будет крайне сложно, потребуются значительные усилия.

Чтобы попасть в центр Михайлова, людям на инвалидных колясках необходимо пересечь железнодорожные пути и проехать под мостом, где отсутствуют тротуары. Это создает опасные ситуации, когда водители сигналят недовольно, а люди рискуют попасть под колеса автомобилей.

В конце 2020 года один из таких граждан смог обратиться на прямую линию к президенту. Несмотря на то что его вопрос не был озвучен в эфире, местные власти получили указание устранить проблему. Позицию администрации озвучил заместитель главы Роман Бабаев, но финансирование не было предусмотрено. Лишь в июле 2022 года был сооружен тротуар до железнодорожных путей, однако переход через них представляет собой деревянную конструкцию. Тротуара вдоль автодороги до сих пор нет.

В настоящее время жители интерната обратились за поддержкой к активистам «Народного фронта», которые написали запрос в администрацию Михайловского района с предложением найти финансирование в областных и национальных программах.

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