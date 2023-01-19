В Рязанской области инспектор ДПС оперативно доставил в больницу ребёнка, получившего серьёзную травму

Сотрудник ГИБДД оперативно доставил в медучреждение ребёнка с серьёзной травмой. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

На трассе Рязань Ряжск возле села Реткино к инспекторам отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Рязанской области обратилась обеспокоенная 26-летняя жительница Рязанского района. Она сообщила, что её полуторагодовалый сын упал, серьёзно повредил лицо и истекает кровью. Малышу требовалась неотложная медицинская помощь.

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Максим Майоров решил незамедлительно доставить ребёнка в Рязанскую областную детскую клиническую больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

В патрульном автомобиле с соблюдением мер предосторожности инспектор быстро доставил женщину с мальчиком в медучреждение и передал их бригаде медиков, которые получили предупреждение и уже ждали пострадавшего.

Мама ребёнка поблагодарила сотрудника Госавтоинспекции за оказанную помощь и решила ходатайствовать перед руководством УМВД о поощрении неравнодушного полицейского.

Убедившись, что ребёнок в руках специалистов и его жизни ничего не угрожает, сотрудник ГИБДД вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.