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Понедельник, 10 апреля, 2023
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В Рязанской области дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в лагерях

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People фото создан(а) pressfoto - ru.freepik.com

Дети из семей участников СВО могут получить бесплатные путёвки в лагеря Рязанской области, а также Черноморского побережья. Об этом министр труда и соцзащиты региона Наталья Суворова рассказала в прямом эфире в соцсетях, который прошел в студии ЦУР.

Как пояснила чиновница, путёвки по линии соцзащиты бесплатно предоставляются детям работающих граждан и детей в трудной жизненной ситуации. Их могут получить дети от 6,5 до 15 лет включительно. В феврале этого года приняли изменения в региональное законодательство, согласно которым первоочередное право на получение таких путевок отдается детям из семей участников специальной военной операции.

По всем вопросам рязанцам следует обращаться в территориальные отделы соцзащиты. Также уточнить информацию можно по телефону +7-910-560-05-99.

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