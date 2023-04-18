В Рязанской области до 2026 года капитально отремонтируют 119 школ

В 2023 году в Рязанской области пройдёт капитальный ремонт в 20 школах. До 2026 года в планах провести капремонт в 119 школах региона. Об этом рассказал губернатор Павел Малков в ходе визита в 47-ю школу Рязани вместе с помощником президента РФ Максимом Орешкиным и главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Школу существенно обновили благодаря программе «Модернизация школьных систем образования», реализуемой Минпросвещения России по поручению Владимира Путина.

Глава Рязанской области отметил, что благодаря нацпроекту «Образование» 19 школ уже прошли серьёзное обновление в 2022 году.

Павел Малков: «Важно, что это не только ремонт стен и потолков, но и серьёзное переосмысление всего внутреннего пространства, с точки зрения комфорта для учеников, создания интересных креативных пространств, наполнения учебного процесса новыми материалами, технологиями»

На ремонт и оснащение учебного заведения в 2022 году из федерального и областного бюджетов направили 64,3 млн рублей. Кроме того, в школе модернизировали систему безопасности здания.

Делегация осмотрела учебные кабинеты, столовую, спортзал и центр школьных инициатив, побеседовали с учениками и педагогами, а также поучаствовали в награждении педагогических работников региона в рамках Года педагога и наставника Почётными грамотами Минпросвещения РФ, нагрудными знаками «Почётный наставник» и «Молодость и профессионализм». Учитель математики школы №47 Рязани Надежда Лунькова стала почётным работником сферы образования РФ.

По словам Максима Орешкина, президент поставил задачу вывести инфраструктуру образования на более качественный уровень, так что программы будут развиваться. Речь идёт не только о школах, но и детских садах, техникумах и колледжах.

Сергей Кравцов отметил динамичное развитие Рязанской области в целом и системы образования в частности. Министр подчеркнул важность участия учащихся и родителей в выборе дизайнерских решений при капремонте школы №47.

Павел Малков назвал важнейшей задачей поддержку педагогических коллективов.

Павел Малков: «Не зря этот год у нас объявлен президентом РФ Годом педагога и наставника. У нас очень много учителей, которые любят по-настоящему свою профессию, за это им огромная благодарность»