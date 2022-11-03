В Рязанской области чаще всего подделывают 5-тысячные купюры

В Рязанской области за 9 месяцев текущего года выявили 186 фальшивых банкнот Банка России. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 23% меньше.
Половина поддельных купюр имеет номинал 5 тысяч рублей. Каждая третья подделка — 67 единиц — 2-тысячные банкноты. Также специалисты обнаружили 25 подделок номиналом 1000 рублей, 3 500-рублёвые и одну сторублёвую банкноты. Из обращения выведена одна пятирублевая монета.
Заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова призывает граждан быть начеку при использовании купюр разного номинала.
За три квартала эксперты выявили также 3 поддельных денежных знака иностранных государств: две банкноты номиналом 100 долларов США и одну — 100 евро.
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