В Рязанской области чаще всего подделывают 5-тысячные купюры

В Рязанской области за 9 месяцев текущего года выявили 186 фальшивых банкнот Банка России. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 23% меньше.

Половина поддельных купюр имеет номинал 5 тысяч рублей. Каждая третья подделка — 67 единиц — 2-тысячные банкноты. Также специалисты обнаружили 25 подделок номиналом 1000 рублей, 3 500-рублёвые и одну сторублёвую банкноты. Из обращения выведена одна пятирублевая монета.

Заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова призывает граждан быть начеку при использовании купюр разного номинала.

Ольга Егорова: «Нужно проверить не менее 3 признаков подлинности — на ощупь, на просвет и под наклоном. Все признаки подлинности российских денег есть, например, на сайте Банка России. Подскажет признаки подлинности и специальное бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». А если сомневаетесь, обратитесь для экспертизы в любой банк»

За три квартала эксперты выявили также 3 поддельных денежных знака иностранных государств: две банкноты номиналом 100 долларов США и одну — 100 евро.

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