В Рязанской области будут развивать службу оказания офтальмологической помощи

В Рязанской области сформируют план развития офтальмологической службы.

Данное поручение дал глава региона Павел Малков по итогам визита в областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко.

Вместе с министром здравоохранения области Александром Пшенников губернатор осмотрел поликлинику и стационар больницы, в том числе операционный блок, кабинеты диагностики, приема пациентов, палаты и регистратуру.

Павел Малков подчеркнул, что в регионе необходимо оказывать все возможные виды офтальмологической помощи на самом высоком уровне. Для этого будет закупаться новое современное оборудование, в том числе и в больницу им. Семашко.

Изменения коснутся и районов – уже определены муниципальные образования, в которых появятся профильные диагностические центры. В следующем году такой центр будет создан в Касимове.

По поручению губернатора будет сформирован план развития офтальмологической службы региона на ближайшие три года.