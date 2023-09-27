Среда, 27 сентября, 2023
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В Рязанской области будут развивать службу оказания офтальмологической помощи

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Фото: правительство Рязанской области

В Рязанской области сформируют план развития офтальмологической службы.

Данное поручение дал глава региона Павел Малков по итогам визита в областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко.

Вместе с министром здравоохранения области Александром Пшенников губернатор осмотрел поликлинику и стационар больницы, в том числе операционный блок, кабинеты диагностики, приема пациентов, палаты и регистратуру.

Павел Малков подчеркнул, что в регионе необходимо оказывать все возможные виды офтальмологической помощи на самом высоком уровне. Для этого будет закупаться новое современное оборудование, в том числе и в больницу им. Семашко.

Изменения коснутся и районов – уже определены муниципальные образования, в которых появятся профильные диагностические центры. В следующем году такой центр будет создан в Касимове.

По поручению губернатора будет сформирован план развития офтальмологической службы региона на ближайшие три года.

Убежден, что ситуация серьезно изменится уже в следующем году, а дальше последовательно в течение трех лет получим современную офтальмологическую службу,

– передает слова Малкова пресс-служба правительства.
В Рязанской области будут развивать службу оказания офтальмологической помощи
В Рязанской области будут развивать службу оказания офтальмологической помощи
В Рязанской области будут развивать службу оказания офтальмологической помощи

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