В Рязанской области автопарк «Пожлес» увеличится на 7 единиц техники

В министерстве природопользования Рязанской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону.

На базе лесничеств создаются пункты диспетчерского управления, прорабатываются маршруты наземного патрулирования.

Пожарная и специальная техника и пожарно-техническое вооружение проходят техобслуживание. Количество пожарной техники в регионе в 2023 году вырастет на 200 единиц, включая БПЛА. Автопарк «Пожлес» пополнится на 7 единиц техники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Министерство строительного комплекса Рязанской области рассказало о работе по строительству пожарных депо. В рабочем посёлке Александро-Невский возведение пожарного депо на 3 машиноместа завершится к сентябрю этого года. Сейчас работы по контракту на 77,7 млн рублей идут по графику.

Разработана проектно-сметная документация на строительство пожарного депо на 4 машиноместа в Михайлове. Строительство объекта запланировано на 2023-2024 годы.