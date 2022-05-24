В Рязанской области актуализируют расчёты стоимости квартир для детей-сирот

24 мая врио губернатора региона Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области.

В ходе заседания утверждены изменения, которые позволят актуализировать параметры расчета и распределения субвенций муниципалитетам для приобретения жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Утвержденный ранее норматив стоимости 1 кв. метра на приобретение квартир скорректирован до значения, применяемого по состоянию на 2 квартал 2022 года.

Павел Малков подчеркнул социальную значимость этих законодательных изменений, исходя из которых можно будет «реально работать» в условиях роста цен на недвижимость. На данный момент в очереди на получение жилья находятся 426 детей-сирот.