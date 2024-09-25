В Рязанской области 26 сентября ограничат движение через  железнодорожный переезд

Движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный в Скопинском районе Рязанской области, будет ограничено 26 сентября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

С 10:00 до 17:00 на переезде вблизи станции Желтухино, на пересечении с автодорогой Р-22 «Каспий», движение автомобилей будет организовано по одной полосе в связи с проведением ремонта асфальтового покрытия в зоне переезда.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.