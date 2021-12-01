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Среда, 1 декабря, 2021
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В Рязанской области 20-летний парень похитил деньги из дома, где раньше работал

Александр Ильин

Полиция Рязанской области задержала в соседнем регионе 20-летнего молодого человека, который подозревается в краже из дома в селе Собчаково Спасского района, сообщает УМВД России по региону. 

По предварительной информации правоохранителей, парень ранее трудился на усадьбе 26-летнего местного жителя, однако недавно был уволен и, возможно, затаил на бывшего работодателя обиду. 

Выбрав удобный момент, когда мужчина вышел из дома и не запер дверь, злоумышленник пробрался внутрь и похитил деньги — 45 тысяч рублей. 

Вскоре оперативники, опросив местных жителей и выяснив передвижения подозреваемого, задержали его. Часть похищенных денег, которые тот не успел потратить, изъяли. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Парню грозит до 5 лет лишения свободы.  

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