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Фото: полиция Рязанской области
Происшествия

В Рязанской области 16-летний подросток распространял крупную партию наркотиков

Анастасия Мериакри

В Рязанской области 16-летний подросток распространял крупную партию наркотиков. Об этом сообщает полиция области.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД получили сведения, что в регионе планируют распространить крупную партию синтетических наркотиков. Выяснилось, что к этому причастен 16-летний житель Рязани.

Нарко закладчика остановили в Новомичуринске. К этому моменту на улицах города было сделано уже две «закладки». Как установила экспертиза, в изъятых самодельных контейнерах содержалось 1,76 грамма наркотика. 

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Полицейские выяснили, что мужчине накануне через интернет поступило задание забрать с улицы населенного пункта в Рязанском районе «закладку» с оптовым весом и «разложить» его в розницу. Пакет с порошкообразным веществом обнаружили и изъяли. Экспертиза установила, что в пакете хранилось более 74 граммов сильнодействующего наркотического средства.

Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков. Собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы.

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© Информационное агентство 7info

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