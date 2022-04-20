В Рязанской НПК стартовала серия экологических акций

Рязанская НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») присоединилась к всероссийской акции «Зелёная весна – 2022» и начала проводить экологические мероприятия.

Одно из первых мероприятий – организация субботника в Агро-Пустыни. 16 апреля при поддержке предприятия волонтёры отряда «Хозяин Мещеры» школы №47 собрали в селе скопившиеся за зиму отходы. В общей сложности удалось собрать 80 мешков мусора.

Участникам субботника, количество которых достигло 40, не помешала даже дождливая погода. Продолжить уборку волонтёры планирует с наступлением хорошей погоды:

– Планы обязательно реализуем в ближайшее время, если наши многолетние спонсоры – нефтезавод – снова помогут с транспортом, – поделился один из руководителей отряда.

Рязанская НПК поддерживает экологические инициативы волонтёров более 10 лет. За это время реализовано много природоохранных проектов. В 2022 году предприятие наметило собственные экологические инициативы, которые будут реализованы в ближайшее время. Среди них – уборка улиц Рязани, мероприятия по озеленению города, предоставление спецтехники для проведения субботников. В зоне особого внимания нефтезавода — Окский природный биосферный заповедник, эколого–просветительские занятия для школьников и студентов.