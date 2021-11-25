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Четверг, 25 ноября, 2021
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В рязанской мэрии встретились с должниками

7info7

24 ноября в мэрии Рязани прошло заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины физических и юридических лиц. Участие в нём приняли представители администрации, налоговики, сотрудники МВД и прокуратура. Заседание провела мэр Елена Сорокина.

С начала года в Рязани проведено 25 заседаний, на них были приглашены 493 юридических и физических лица, в том числе 362 должника.

По состоянию на 23 ноября, полностью или частично задолженность погасили 204 плательщика. От общего числа их количества это 56%.  По результатам деятельности комиссии в бюджетную систему Российской Федерации поступил 31,7 млн руб., в том числе в доход городского бюджета – 20,4 млн руб.

В очередном заседании участвовали 20 должников. Их общая задолженность в бюджет составляет 5,8 млн руб. Речь идёт о долгах по договорам за аренду земельных участков, купли-продажи мунициального имущества и  т д.

10 должников из их числа полностью оплатили долги перед бюджетом в ходе проведения предварительной адресной работы. Сумма погашенной задолженности составила 2 325,4 тыс. руб.

  • В рязанской мэрии встретились с должниками
  • В рязанской мэрии встретились с должниками
  • В рязанской мэрии встретились с должниками

С остальными индивидуально обсуждались причины возникновения задолженности и способы выплаты.

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