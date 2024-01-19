Пятница, 19 января, 2024
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В Рязанской и Московской областях изменится расписание пригородных поездов

7info
Изображение от montypeter на Freepik
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Сайт Московской железной дороги сообщил об изменении расписания некоторых пригородных поездов в Рязанской и Московской областях.

Расписание изменится с 22 января из-за модернизации инфраструктуры дороги на трёх участках.

22 и 23 января на участке Луховицы — Щурово рабочие будут менять рельсы на бесстыковые.

На перегоне Щурово — Голутвин 24, 25 и 29 января планируется ремонт элементов верхнего строения пути на железнодорожном мосту через Оку.

29 и 30 января на станции Дивово и участке Рыбное — Дивово проведут модернизацию контактной сети.

У некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин, Москва-Пассажирская-Казанская, Озеры, а также Рязань-2 и Ряжск изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

29 января поезда № 6005 Рязань-1 — Дивово и № 6012 Дивово — Рязань-1выведут из расписания.

Подробности можно узнать на сайте МЖД.

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