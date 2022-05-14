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Суббота, 14 мая, 2022

В рязанской БСМП прооперировали семью из Англии

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В рязанской БСМП прооперировали семью из Англии

Александр Ильин

В рязанской больнице скорой медицинской помощи прооперировали супругов из Англии в рамках медицинского туризма, сообщает Минздрав региона.

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Семья переехала из Англии в Россию несколько лет назад, сейчас они проживают в Московской области. Когда речь зашла о выполнении плановой операции по месту жительства, оказалось, что лапароскопически возможности выполнить необходимый объем хирургической помощи нет. Лечение в Москве также было сопряжено с финансовыми трудностями. Тогда иностранцы обратились в рязанскую БСМП, где можно делать такие операции по полису ОМС.

Мужчине провели двухстороннюю лапароскопическую трансабдоминальную преперитонеальную герниопластику паховых грыж (TAPP), женщине — лапароскопическую холецистэктомию после приступа острого холецистита. Обе операции прошли успешно.

Пациенты поблагодарили врачей больницы за оказанную помощь и профессионализм.

«Доктора и медицинский персонал просто великолепные, многие разговаривают по-английски», — сказали англичане.

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