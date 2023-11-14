В Рязанской библиотеке имени Горького обсудили борьбу с русофобией

В Рязанской областной библиотеке имени Горького обсудили отмену российской истории и культуры в западных странах. Эта тема стала предметом обсуждения на круглом столе, завершившем Международный фестиваль «На том стоим».

Встреча объединила специалистов разных стран. За одним столом собрались Андрей Мамыкин – политолог из Латвии, Гедрюс Грабаускас – специалист из Литвы, преподаватель Хельсинского университета Йохан Бекман, Сильвана Ярмолюк – журналист и режиссер из Аргентины, а также представители России и ее новых регионов.

В своих докладах специалисты рассказали о природе, принципах и механизмах развернувшейся в западных странах русофобии. В качестве примеров гости зарубежных стран приводили то, с чем столкнулись в своей повседневной и профессиональной жизни: снос советских памятников, политические преследования, отмену русского языка и культуры, ограничение свободы слова.

С большим докладом выступила Ольга Воронова – член Общественной палаты Рязанской области и профессор кафедры литературы и журналистики РГУ им. Есенина. Она отметила важность сохранения и укрепления взаимодействий с западными экспертами для совместного противодействия русофобии.

Данную идею поддержала Наталья Гришина – директор библиотеки имени Горького и председатель Общественной палаты Рязанской области. По ее мнению, сохранение традиционных и культурных духовно-нравственных ценностей является важнейшим вопросом современной России, и борьбу с отменой культуры и истории страны нужно проводить совместными усилиями.

Международный фестиваль «На том стоим» проходил в регионе с 8 по 14 ноября. Его целью стало объединение деятелей культуры и искусства, ученых, историков, журналистов в поддержку ценностей России.