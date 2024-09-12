В рязанский магазин пришла лиса

Возле «Пятерочки» в Кельцах Рязанского района местные жители увидели лису. Видео от очевидцев опубликовали YA62.

Необычный гость пришел в магазин в четверг, 12 сентября. Очевидцы отмечают, что животное вело себя спокойно, не проявляло агрессии.