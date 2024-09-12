Четверг, 12 сентября, 2024

В рязанский магазин пришла лиса

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ya62.ru/

Возле «Пятерочки» в Кельцах Рязанского района местные жители увидели лису. Видео от очевидцев опубликовали YA62.

Необычный гость пришел в магазин в четверг, 12 сентября. Очевидцы отмечают, что животное вело себя спокойно, не проявляло агрессии.

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