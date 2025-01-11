Пользователи соцсетей сообщили о том, что в некоторых рязанских троллейбусах заработали валидаторы, пишет телеграм-канал «Подслушано в Рязани».

Рязанцы сообщают, что они действуют в зелёных троллейбусах марки МАЗ. Правда, не все люди понимают, как платить. По словам автора поста, каких-либо табличек или указателей в салоне нет. Кроме того, тусклые надписи на самих валидаторах неудобны.

— Мне 24 года, я оплатил два раза, только после второго раза я успел увидеть, что оплата прошла. Сами понимаете, что происходит с пенсионерами, которые держат там карту очень долго и с них списывается несколько платежей, — пишет автор сообщения.