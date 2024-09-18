Среда, 18 сентября, 2024

В Рязани женщина родила в машине скорой помощи по пути в перинатальный центр

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Рязани женщина родила ребёнка в машине скорой помощи, не доехав всего 12 минут до Перинатального центра. Пациентка начала рожать прямо в пути, медицинская бригада успешно приняла роды, сообщает группа «перинаталки» ВКонтакте.

Когда автомобиль прибыл в приёмное отделение, врачей уже ожидали два пациента: новорождённая девочка и её мама. Состояние малышки было оценено как удовлетворительное, младенца сразу передали в руки неонатолога. Маме потребовалась экстренная помощь, так как она находилась в группе риска по кровотечению, которое, к счастью, удалось предотвратить.

Девочка стала третьим ребёнком в семье и первой, чей приход в этот мир был настолько необычным.

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