В Рязани завершается голосование за проекты благоустройства

Голосование за объекты благоустройства на единой всероссийской платформе 62.gorodsreda.ru стартовало 15 апреля и завершится сегодня, 30 мая.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию могут все, кому уже есть 14 лет. Для этого нужно авторизоваться на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Напомним, что объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства в следующем году.

По всем возникающим вопросам проведения рейтингового голосования и работы волонтеров работает горячая линия: 95-69-16, 95-69-15.