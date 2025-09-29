В Рязани зарегистрировано 574 преступления, связанных с наркотиками, с начала 2025 года

29 сентября состоялось заседание антинаркотической комиссии под председательством главы администрации города Рязани Виталия Артемова. В работе приняли участие руководители структурных подразделений, представители медицинских и образовательных учреждений, силовых структур.

Участники обсудили текущую наркоситуацию в областном центре, меры по предотвращению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконный оборот наркотиков, а также вопросы социальной и медицинской реабилитации наркозависимых.

Особое внимание уделили причинам отказа учащихся от прохождения профилактических медицинских осмотров. Представители образовательных учреждений поделились своими наблюдениями и представили статистику.

На заседании также обсудили меры по снижению числа отравлений граждан наркотическими и психотропными веществами в городе. Так, за восемь месяцев 2025 года в Рязани выявили 574 преступления, связанные с наркотиками.

Особую обеспокоенность вызывает рост подростковой наркопреступности. Молодежь вовлекается в незаконный оборот и употребление запрещенных веществ через интернет. В Роскомнадзор направлено 34 обращения с просьбами о блокировке интернет-ресурсов, рекламирующих наркотики, однако проблема остается актуальной.

В связи с этим усилены меры первичной профилактики. В 2025 году специалисты наркодиспансера, представители комитета по делам молодежи и волонтеры проводили выездные мероприятия в образовательные учреждения и детские лагеря Рязани. Организованы тематические семинары и лекции для подростков, молодежи и педагогов. Также специалисты приняли участие в нескольких форумах с экспертами, которые работают с молодежью.

По итогам заседания было принято решение принять дополнительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, усилить работу по раннему выявлению случаев их немедицинского потребления, особенно среди несовершеннолетних, и обеспечить оказание наркологической помощи и социальных услуг.