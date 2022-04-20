В Рязани запустили интерактивную карту проведения земляных работ

Администрация Рязани вместе с Центром ГКО запустила интерактивную карту проведения земляных работ. В ней собрана информация о всех локациях города, где проводится аварийный ремонт.

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По каждому из объектов открывается карточка с информацией: можно узнать о виде ремонта, организацией, которая его проводит. Также карточки содержат информацию о дате начала работ и контактные данные.

Как уточнили в мэрии, карта работает в тестовом режиме. Модераторы регулярно вносят информацию о ремонтных работах.

Мобильная версия сайта дорабатывается. Интерактивная карта доступна по ссылке.