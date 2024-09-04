Среда, 4 сентября, 2024

В Рязани запущен проект масштабного озеленения города

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Во время заседания правительства Рязанской области 3 сентября участники обсудили планы развития города Рязани.

Заместитель главы администрации города Рязани Михаил Ромодин рассказал о перспективном плане озеленения «Экологический стандарт города», который был создан по поручению губернатора Павла Малкова.

В конце сентября в разных частях Рязани начнут высаживать деревья и кустарники. На первом этапе работы пройдут на 30 улицах, где уже проведена инвентаризация существующих зелёных насаждений. Также определены необходимые виды работ и растений.

Будут организованы акции по озеленению города, в которых может принять участие каждый житель. Информацию о них разместят на официальном сайте мэрии.

Кроме того, в рамках текущей работы по озеленению городских территорий весной было высажено около 300 деревьев.

Павел Малков отметил, что в ближайшие два-три года ситуация с озеленением города должна кардинально измениться. По его словам, большинству муниципальных образований стоит обратить на это пристальное внимание и начать работу в этом направлении.

— Запускаем проект масштабного озеленения города, количество высаженных деревьев надо увеличивать в разы. В ближайшие два-три года ситуация должна кардинально поменяться. Большинству муниципальных образований на это надо обратить самое пристальное внимание, есть над чем работать, — сказал Павел Малков.

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