В Рязани запретят стоянку на участке улицы Татарской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в рамках ремонта дороги на улице Татарская будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участке от улицы 6-я Линия до улицы Дзержинского (по направлению со стороны нечётных домов). Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На этом участке будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и пользоваться специально обустроенными парковками на данной улице.