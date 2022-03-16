В Рязани задержали посредника мошенников по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП»

В Рязани 53-летнего местного жителя задержали по подозрению в совершении серии мошенничеств по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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В конце февраля, марте текущего года полицейские зарегистрировали 9 заявлений от жителей города Рязани пожилого и престарелого возраста, которые лишились значительных денежных сумм. Мошенники работали по проверенной схеме: звонили и сообщали, что родственник человека попал в ДТП. Необходимы деньги, чтобы срочно возместить ущерб.

Жертвами преступника стали пенсионеры в возрасте от 75 до 85 лет. Они передали курьеру в общей сложности 2,5 миллиона рублей. Разовый платёж составлял от 100 до 800 тысяч.

По приметам удалось задержать посредника — 53-летнего неработающего жителя Рязани. Мужчина помогал преступникам, звонившим из другого региона и прекрасно понимал, что нарушает закон.

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Полученные от потерпевших деньги рязанец переводил на счета сообщника, оставляя часть себе. Уголовное дело возбудили по частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Рязанца отправили под стражу.