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Происшествия

В Рязани задержали полуголого дебошира, который грозился убить мать

Валерия Мединская

В Рязани сотрудники полиции задержали полуголого дебошира, который грозился убить мать. Подробности инцидента приводит Управление МВД по Рязанской области.

В полицию обратилась 53-летняя рязанка и сообщила, что её нетрезвый сын грозится убить её осколком стекла. На место выехали сотрудники ППС, они утихомирили буяна и доставили его в отдел.

Ранее этого 33-летнего рязанца осудили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В конце прошлого года мужчина вернулся домой после отбывания наказания в местах лишения свободы. В злополучный день мужчина напился, мать сделала ему замечание. В итоге дебошир разбил стекло межкомнатной двери и начал угрожать женщине.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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