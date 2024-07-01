Понедельник, 1 июля, 2024

В Рязани задержали наркодилера из Касимова

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

В Рязани полицейские задержали 26-летнего наркодилера из Касимова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

Злоумышленника задержали рядом с Сысоевским кладбищем. У него обнаружили 61 грамм производного N-метилэфедрона.

Мужчина признался, что работал на нелегальный интернет магазин по сбыту наркотиков. Он делал закладки в Касимове, в Рязани, в Рыбном и других населенных пунктах региона.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Полицейские устанавливают каналы поступления наркотиков в регион и сообщников злоумышленника.

В Рязани задержали наркодилера из Касимова

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