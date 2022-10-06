В Рязани задержали молодого человека с наркотиком

Патруль полиции изъял у 21-летнего рязанца запрещённое вещество. Подробности раскрыли в УМВД по Рязанской области.

Неравнодушные граждане сообщили в отдел полиции по Советскому району Рязани о том, что во дворе дома на улице Щедрина неизвестный раскапывает руками землю, предположительно, в поисках закладки.

Дежурный офицер сообщил о заявлении ближайшему автопатрулю отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области. Полицейские немедленно прибыли по указанному адресу. При появлении правоохранителей молодой человек попытался сбежать, но был задержан. При себе у злоумышленника нашли наркотики.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков, вызванные на место, нашли у задержанного пакетик с кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что изъятое вещество — производное N-метилэфедрона массой 0,23 грамма.

Против жителя Рязани возбудили уголовное дело о незаконных приобретении, транспортировке и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram